"اللولب" وسيلة سهلة لمنع الحمل وتقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض 30%

كتبت هند عادل

كشفت دراسة جديدة إلى أن اللولب يمكن أن يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان المبيض بأكثر من 30٪، حيث أن النساء اللائي استخدمن أجهزة داخل الرحم (IUDs) لتنظيم النسل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تتراوح بين 15 ٪ و 32 ٪، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثين أن السبب هو أن اللولب يكافح هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الذي يزيد من خطر العديد من أنواع السرطان،يحتل سرطان المبيض المرتبة الخامسة في وفيات السرطان بين النساء، حيث يقدر عدد الوفيات بحوالي 14000 في عام 2019.

يقول الفريق من كلية الطب بجامعة كولورادو إنه يجب على الأطباء التفكير في مخاطر الإصابة بالسرطان عند وصف اللولب وغيره من وسائل منع الحمل لمرضاهم.

يحدث سرطان المبيض عندما ينشأ المرض من الخلايا الموجودة داخل المبيض وحوله، وتشمل الأعراض ألم البطن المستمر أو الانتفاخ، وحرقة في المعدة، كثرة التبول والشعور بالامتلاء بسرعة، في معظم الحالات يصيب سرطان المبيض النساء فوق سن 50 أوالسيدات بعد انقطاع الطمث.

يُطلق على السرطان اسم "القاتل الصامت" لأنه في 80 %من الحالات يتم تشخيصه في مرحلة متقدمة عندما ينتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.ومع ذلك إذا ما تم اكتشافها في مرحلة مبكرة فإن لدى المرأة فرصة أكثر من 90 % للشفاء للبقاء طويل الأجل.

يحتل سرطان المبيض المرتبة الخامسة في وفيات السرطان بين النساء ويمثل المزيد من الوفيات مقارنة بأي سرطان آخر في الجهاز التناسلي للأنثى.

وقال التقرير أن سرطان المبيض هو الأكثر فتكًا في سرطانات أمراض النساء، وقال الدكتور ليندساي ويلر زميل الأورام في مركز أمراض السرطان بجامعة كولورادو إن أي شيء يمكن القيام به لتقليل هذا الخطر مهم للغاية.

ووجد الباحثون أنه سواء استخدمت النساء الهرمونات اللولبية أو غير الهرمونية فإن الأجهزة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 15 إلى 32 في المائة.

بعد إجراء بعض التحليلات يعتقد الفريق أن الخطر قد انخفض لأن اللولب يكافح مستويات هرمون الاستروجين المرتفعة وهو الهرمون الذي ثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.

وقال الدكتور ساكيث جونتوبالي ، أستاذ مشارك في علم الأورام النسائية بجامعة كولورادو للطب "يوجد أنواع كثيرة من اللولب تحتوي على هرمونات وتظهر آثاراً مضادة للإستروجين قد تساعد النساء المعرضات بدرجة كبيرة للإصابة بسرطان المبيض والرحم".

اللولب هو واحد من أكثرأشكال تحديد النسل فعالية والتي تتطلب القليل من الصيانة، وفعال بنسبة 99 %.