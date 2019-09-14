القضاء الفرنسى يقضى بالسجن 4 سنوات لرئيس بلدية لثبوت تهربه الضريبى

كتب ــ أحمد علوى

قضت المحكمة الجنائية فى باريس بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات ضد باتريك بلكانى رئيس بلدية لوفالوا بيريت، والسياسى اليمينى المقرب من الرئيس السابق نيكولا ساركوزىن بتهمة التهرب الضريبى.

ووافقت المحكمة الجنائية على العقوبة التى طلبها مكتب المدعى العام المالى ضد من وصفه بـ"محتال ضريبى كبير" كان "يستحم فى محيط من الأموال"، وفقاً لما جاء على قناة فرانس 24 الفرنسية.

ومن جهة أخرى أصدر القضاء الفرنسى أيضاً حكما بالسجن 3 سنوات بحق زوجته إيزابيل بالكانى والتى كانت مساعدته وشريكته فى إدارة هذه البلدة.

وأخذت المحكمة فى الحسبان حالتها الصحية وقت المحاكمة بعد محاولتها الانتحار، وبقيت خارج قاعة المحكمة.

وإثر صدور الحكم، تقدمت الشرطة لمرافقة بلكانى (71عاما) خارج محكمة باريس أمام نظر زوجته، وعلى الفور، سارع محاميه دوبون موريتى إلى الإعلان عن نيته استئناف الحكم.

وخلال المحاكمة، أقر بلكانى ببعض الأخطاء، لكنه تباهى بأنه أمضى حياته "فى خدمة الآخرين".