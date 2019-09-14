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القضاء الفرنسى يتهم مؤسس "الجبهة الوطنية" بالاختلاس

السبت، 14 سبتمبر 2019 04:00 ص
القضاء الفرنسى يتهم مؤسس "الجبهة الوطنية" بالاختلاس جان ماري لوبان
وكالات

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وجه القضاء الفرنسي، امس الجمعة، تهمة بـ"اختلاس أموال عامة" لمؤسس حزب "الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين) في فرنسا، جان ماري لوبان ، حسبما نشرت وكالة انباء روسيا اليوم  .
 
وجاء في الاتهام الموجه للوبان أنه أنفق بشكل غير مشروع أموالا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه قوله إن القضاة استجوبوا لوبان على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.
 
وقال لوبان للوكالة إن "قضاة التحقيق طرحوا أسئلة كثيرة حول قضية أعتبرها مكيدة سياسية"، مضيفا أن مدة التحقيق كانت "طويلة جدا".
 
وأكد المحامي فريدريك جواشيم، أن لوبان البالغ 91 عاما "منهك للغاية"، واصفا القضية بأنها "تدخل للقضاء في السلطة التشريعية".
 
 

جان ماري لوبان

البرلمان الاوروبى

فريدريك جواشيم

السلطة التشريعية

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