سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 09:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي عن تطوير التعليم: "الدولة لوحدها مش هتنجح ولازم المجتمع يكون متعاون".. فيديو

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:35 م
السيسي عن تطوير التعليم: "الدولة لوحدها مش هتنجح ولازم المجتمع يكون متعاون".. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى - تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يوجد ما يقرب من 23 مليون طالب فى التعليم المصرى، و 50 ألف مدرسة بجانب المدرسين القائمين على عملية التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم 130 مليار جنيه.

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (1)

وأضاف الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة، :" الموازنة 130 مليار جنيه، بينهم 80% من هذا الرقم حوالى 100 مليار عبارة عن مرتبات وأجور للعاملين وباقى المبلغ لأمور التشغيل الأخرى بعيد عن المنظومة".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (2)

وواصل الرئيس حديثه: "أى مشروع سهل نشتغل فيه، ولما نقول عاوزين نعمل مبنى لن يكون هناك تحديات فى التنفيذ، أما فى التعليم فهو موضوع تفاعلى بيننا وبين المجتمع والرأى العام، ولذا لا بد أنت يكون الرأى العام مستعد ومتقبل المسار بتاعنا ويساعدنا، ومش هنقدر نقول إننا نقدر ننجح فى القضية دى بمفردنا لأنها قضية غير منفصلة عن الشعب المصرى".

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (3)

وتابع السيسي قائلا: "أول تحدى، هل نحن كمجتمع مستعدين للتعاون ونجاح التجربة، وهل تصدقون أننا درسنا كويس وبذلنا جهد كبير على المستوى المحلى والعالمى للوصول لمسار إصلاح التعليم بشكل جيد.. وبتكلم ومفيش كلام مركب صعب الناس كلها تعرفه، والقضية مش نجاح التابلت من عدمه، فهو عنصر بسيط من عناصر التطوير، وهذا الامر متكامل على بعضه، وياترى المجتمع مستعد، وهل مستعد يتعاون معانا عشان ينجحنا؟ ووحدنا كولة مش هننجح.. مش معقول هنعمل تطوير عشان نضيع الناس.. الموضوع تم دراسته ووضع مسار جيد جدًا..  إحنا لسه معملناش حاجة.. والتعليم آثاره تظهر بعد سنوات طويلة وعلى الاقل بعد ما نخلص 12 سنة، 6 فى الابتدائى و3 فى الإعدادى، و3 ثانوى، ومش قبل ده".

 
الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (4)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (5)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (6)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (7)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (8)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (9)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (10)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (11)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (12)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (13)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (14)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (15)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (16)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (17)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (18)
 

 

الرئيس السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس (19)
 

 


السيسى

الرئيس السيسى

جلسه اسال الرئيس

المؤتمر الوطنى

الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة