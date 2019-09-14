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السعودية تؤكد حرصها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار

السبت، 14 سبتمبر 2019 06:46 ص
السعودية تؤكد حرصها على تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار وزير خارجية السعودية
وكالات

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أكد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد محمد منزلاوي، حرص المملكة وسعيها لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، في المنتدى رفيع المستوى المتعلق بثقافة السلام المنعقد بالأمم المتحدة في نيويورك.
 
وقدم الدكتور منزلاوي في بداية الكلمة الشكر لرئيسة المنتدى على عقد هذه الجلسة رفيعة المستوى وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 للإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام، وتبادل الآراء لبناء وتعزيز ثقافة السلام في وقت بات الجميع فيه أحوج ما يكون إلى العمل الجاد لنشر ثقافة السلام على كل الأصعدة وفي مختلف أنحاء العالم.
 
وأوضح أنه رغم أن إرساء معيار السلام وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية مبدأ أساسيا من المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة على مستوى العالم، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، تجعلنا نواجه العديد من التحديات التي تعصف بالسلام والتعايش السلمي بين شعوب العالم وتدعونا للسعي لتبني استراتيجيات وآليات تكون أكثر فاعلية في تعزيز ثقافة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
 

السعودية

خالد محمد منزلاوي

نيويورك

ثقافة السلام

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