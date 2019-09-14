الرئيس السيسى: "مهمة المعلمين مقدسة.. وهندبر رواتبهم لما الظروف تتحسن"

كتب محمد الجالى - محسن البديوى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن عملية الإصلاح وزيادة الرواتب، قائلًا: "كل ما قدرتنا الاقتصادية تتحسن هنقدر نحسن من ظروف كل المواطنين وعلى رأسهم المعلمين لأن مهمتهم مهمة مقدسة".

وأضاف الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة بمركز المنارة،: "لو بنتكلم عن 1.3 مليون .. وعاوز تزودلهم 1000 جنيه فى الشهر.. يعنى 1.3 مليار فى الشهر.. يعنى 13 أو 14 مليار فى السنة.. ممكن ندبرهم بس كل ما ظروفنا تتحسن.. ودا اللى حصل قبل كدا.. ومكنتش دى الأرقام اللى بيتم ضخها فى التعليم من قبل".