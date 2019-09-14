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الرئيس السيسى: منظومة التأمين الصحى الشامل لن تنجح إلا بنا جميعًا

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:02 م
الرئيس السيسى: منظومة التأمين الصحى الشامل لن تنجح إلا بنا جميعًا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة مثل "100 مليون صحة"، و"ونور حياة"، وغيرها تهدف لحماية المصريين من الأمراض، لافتاً إلى أنه عندما تكتمل منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة المصريين ستترواح التكلفة من 200 إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن التأمين الصحى الشامل لن ينجح إلا بتكاتف الجميع، وتابع:"نعمل على المبادرات حتى يكون هناك تأمين صحى شامل يغطى مصر كافة ..التأمين الصحى الشامل لن ينجح إلا بينا ..لأننا بنتكلم عن 200 -300 مليار  جنيه".

وأنطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

 

 

 

 

 


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الرئيس السيسى

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