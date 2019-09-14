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الرئيس السيسى: "مصر فى قلب العالم.. ولو حصل ليها حاجة المنطقة كلها هتروح"

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:15 م
الرئيس السيسى: "مصر فى قلب العالم.. ولو حصل ليها حاجة المنطقة كلها هتروح" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

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أرجع  الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسباب انتشار الأزمات فى المنطقة العربية إلى نشأة الصراعات الإيديولوجية، فضلاً عن الثروات النفطية والبشرية، وتابع:" المنطقة العربية لها أهمية جيو سياسية كبيرة جداً وتقع فى قلب العالم ومصر فى قلب القلب بها ثروات هامة سواء نفطية أو بشرية..وهذا أحد المطالب الموجودة للسيطرة عليها ..أهمية المنطقة التى تقع فى العالم وموادرها وحجم الموارد البشرية التى بها تتسبب فى ذلك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن الصراعات الأيدولوجية وما يسمى بالفكر الدينى المتطرف جعل المنطقة مضطربة وزاد اضطرابها بعدما حدث ما حدث فى العراق وليبيا والصومال واليمن وما حدث فى مصر.

وأكد الرئيس السيسى، أن الدول العربية عندما كانت مثل الجسد الواحد كانت مناعتها قوية، وتابع:" مصر لو حصل ليها حاجة المنطقة دى كلها هتروح .. الموضوع ليس اقتصاد فقط.. هناك قضايا كبيرة فى المنطقة مثل القضية الفلسطينية وتأخر حلها إلى الآن".

وأنطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.


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