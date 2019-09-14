الرئيس السيسى: الإعلام عليه دور فى بناء الوعى المجتمعى ومواجهة المخاطر

كتب أيمن رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإعلام عليه دور فى بناء الوعى المجتمعى ومواجهة ما يضر الوطن، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع من الأسرة والمسجد الكنيسة والفن والمسرح، متابعًا: "ازاى نستخدم الإعلام لبناء وعى من خلال إلقاء الضوء على الوسائل التى تضرنا كلنا.. أقلقوا على حاجة وحدة.. أنكم كمصريين تتهزو بس.. كررت الكلام ده كتير".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال فقرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن المبادرات القومية التى تقوم بها الدولة فى القطاع الطبى تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض، متابعا: "فيروس سى ظهر بمصر منذ عام 1992 وكان يفتك بالمصريين المريض كان يتحمل وبخشى أن يخبر حتى أسرته.. ومصر بعدما كانت الأولى عالميًا فى الإصابة خرجنا من هذا بعد حملة 100 مليون صحة".

وفى سياق آخر قال الرئيس السيسى، ردًا على سؤال منظومة القمامة ورفع المخلفات: "يوجد نقاش كبير فى المخلفات المنتشرة فى الشارع المصرى..موضوع شاغلنا وعاوزين ننهيه فى مصر.. كل اللى بنحصلة على فواتير الكهرباء 800 مليون جنيه.. عشان نحل المخلفات فى القاهرة عاوزين كد الرقم ده 4 مرات.. الدولة تتصدى وتضع موارد فى القاهرة مصر تليق بنا

وانطلق صباح اليوم السبت المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، بمشاركة1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من بينهم شباب البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.