الداخلية التونسية: نشر 70 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية غدا

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، نشر حوالي 70 ألفا من عناصر الأمن الوطنى فى مختلف أرجاء البلاد؛ لتأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها، غدا الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد الحيونى - فى تصريح اليوم السبت - "إنه سيتم نشر حوالى 48 ألفا بمراكز الاقتراع والتجميع والمقار الرئيسة والفرعية لهيئة الانتخابات؛ لتأمين عمليات الاقتراع والفرز والشخصيات والضيوف والملاحظين وكافة المرشحين، بينما سيتم نشر حوالى 20 ألفا بمختلف ولايات الجمهورية؛ لضمان الأمن العام.

وأضاف الحيونى أن عناصر الشرطة ستعمل بالتعاون مع قوات الجيش الوطنى فى نقل المواد الانتخابية إلى الدوائر.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية غدا /الأحد/ وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة في موعد لن يتجاوز 13 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.