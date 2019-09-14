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الداخلية التونسية: خصصنا 70 ألف عسكرى لتأمين الانتخابات

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:08 م
الداخلية التونسية: خصصنا 70 ألف عسكرى لتأمين الانتخابات انتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت ، تخصيص 70 ألف فرد أمن،  يشاركون في تأمين عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة يوم غد الأحد، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع..
 
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد حيوني لوكالة الأنباء التونسية، إن من بين 70 ألف عنصر امني، سيتم تعيين  50 ألف من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.
 
وأوضح حيوني أن 20 ألف أمني سيؤمنون السير العادي لباقي المهام الأمنية بموازاة الموعد الانتخابي، بما في ذلك تأمين المنشآت العمومية والساحات العامة والتجارية وقطاع النقل والمستشفيات ومكافحة الارهاب والجريمة.
 
كما سيتولى الأمن نقل صناديق الاقتراع إلى 27 مركز تجميع وفرز في انحاء البلاد.
 
ويتجه حوالي 7 ملايين ناخب إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، وهي الانتخابات الرابعة عموما منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 ثم التشريعية والرئاسية في 2014 والبلدية في .2018
 

تونس

انتخابات تونس

تأمين انتخابات تونس

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