سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 08:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"الجديد فى مجال تغذية مرضى العناية المركزة".. لقاء علمى بطب الأزهر

السبت، 14 سبتمبر 2019 03:12 م
"الجديد فى مجال تغذية مرضى العناية المركزة".. لقاء علمى بطب الأزهر جانب من اللقاء العلمى بطب الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى باب الشعرية الجامعى اليوم العلمى حول التغذية لمرضى العناية المركزة، فى إطار النشاط العلمى الكبير الذى تشهده جميع الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

 

وقال الدكتور أنور محمد مصطفى الحسنين، رئيس القسم، إن اللقاء تناول أهمية التغذية للمرضى حيث تختلف نوع التغذية من مريض إلى آخر فهناك مرضى إصابات متعددة نتيجة للحوادث وأخرى فشل فى الكبد أو الكلى أو مرضى يعانون من استئصال جزء من الأمعاء والقولون ولكل مريض نوع خاص من التغذية العلاجية لكى تساعده على التعافي.

 

وأوضح الدكتور مصطفى أبوالعينين، منسق اليوم العلمى، أن اللقاء عقد برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، بحضور الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور أنور محمد مصطفى الحسنين، رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، إضافة إلى حضور أعضاء هيئة التدريس والأطباء المقيمين بالقسم وطلاب الدراسات العليا.

 

حرص عميد الكلية، خلال مشاركته، على الاستماع إلى ملاحظات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، لمزيد من الجودة فى الخدمات التعليمية المقدمة بالكلية وأقسامها المختلفة، بما يكفل لطالب طب الأزهر خدمة تعليمية متميزة للمنافسة خارجيا على المستويين العلمى والعملي.

 

وشدد عميد الكلية ورئيس القسم على ضرورة وجود "اللوج بوك" وحضور الطلاب للمحاضرات وورش العمل التى يقدمها القسم كشرط أساسى لدخول الامتحان.

 

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات المتميزة حيث كانت فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

 

ويشار إلى أن قطاع الطب بالجامعة يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وكليات الطب بنين وبنات بالقاهرة ودمياط وأسيوط، والمستشفيات التابعة لها، تقدم خدماتها الطبية لكل أفراد المجتمع دون استثناء، بالإضافة إلى تخريج أطباء فى كافة التخصصات على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية فى المجال الطبي.

 


كلية طب الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

قسم التخدير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. قافلة جامعة الأزهر تجرى الكشف على 2000 حالة بعزبة العرب فى مدينة نصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:59 م

الوكيل الثقافى لأزهر الإسكندرية يتفقد معاهد برج العرب

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:20 م

جامعة الأزهر تعلن إجراء أشعة وتشخيص مجانى بطب الفم وعلاج اللثة بأسنان

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:11 م

تعرف على تقرير الأزهر عن كتاب سيد قطب "معالم فى الطريق"

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:14 ص

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات بالأزهر

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو.. محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

فيديو وكلمات.. كاميلا كابيلو تكثف نشاطها الفنى وتطلق كليب liar

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

ريال مدريد يتقدم لوصافة الدوري الإسباني مؤقتًا بفوز مثير ضد ليفانتي..فيديو

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

اتحاد الكرة: الجناينى يفاوض إيهاب جلال.. وهذه طلباته لتدريب المنتخب

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

بعد أشهر من انفصالها.. آديل تطلب رعاية مشتركة لابنها "أنجيلو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة