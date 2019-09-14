البابا تواضروس يستقبل فوج شبابى من أبناء الكنيسة فى النمسا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فوج من شباب مدينة جراتس بالنمسا حيث أجروا زيارة لمصر لمدة 10 أيام قضوها فى عدة زيارات وخدمات وتقابلوا مع عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة فى لقاءات روحية اختتموها بلقاء روحى مع قداسة البابا حيث حدثهم عن حياة الفرح فى الخدمة.

وكان البابا تواضروس قد ترأس مساء الأربعاء عشية عيد النيروز بالكاتدرائية وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى التهنئة لجموع الشعب بمناسبة السنة القبطية الجديدة، لافتًا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأساس هى كنيسة شهداء منذ تأسيسها على يد القديس مارمرقس.

وأضاف البابا تواضروس أنه مع بداية العام القبطى الجديد يجب على الإنسان أن يسلك فى كل أمور حياته بتدقيق وأمانة، وأن يقدم الخدمة للآخرين بشكل دائم، وأن تتعلق قلوبنا بالسماء وألا نرتبط بالأرض لأن الزمن هنا محدود وأنه يجب أن يتطلع الإنسان إلى حياته الأبدية.