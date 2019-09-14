اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الثامن، وإعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع، وفوز الأهلى على كانو سبورت.





الرئيس السيسي يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية كذب وافتراء.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص





التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع





المترو والسكة الحديد يبدآن استخراج اشتراكات الطلاب بتخفيضات تصل لـ 98%





البترول: انخفاض استهلاك البوتاجاز لـ5.4% نتيجة التوسع فى استخدامات الغاز





المصرى حسن غزالى ضمن الشباب الأكثر تأثيرا فى أوروبا وأفريقيا لعام 2019





أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام





اجتماعات لعبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان بأمريكا الأسبوع المقبل لبحث رفع السودان من قائمة الإرهاب





الأرصاد: طقس لطيف غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32





الأهلي يبدأ "زمن فايلر" بإسقاط كانو سبورت بثنائية في غينيا الاستوائية





رسميا.. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك ببرج العرب بحضور 10 آلاف مشجع