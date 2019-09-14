أ ش أ: مقتل 3 قادة عسكريين فى قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

طرابلس /أ ش أ/

أعلن الإعلام الحربى التابع للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل 3 من القادة العسكريين فى قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام الحربى، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع فى مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقرى والنقيب محسن الكانى قائد اللواء السابع فى القوات المسلحة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى اشتباكات بين الجيش الليبى وقوات تابعة لحكومة الوفاق فى ضواحى العاصمة طرابلس .

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، أعلن أمس الجمعة، إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة فى مدينة مصراته الواقعة غرب البلاد.