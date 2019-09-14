سوبر كورة
Ads
السبت، 14 سبتمبر 2019 02:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

أ ش أ: مقتل 3 قادة عسكريين فى قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

السبت، 14 سبتمبر 2019 12:13 م
أ ش أ: مقتل 3 قادة عسكريين فى قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس الجيش الليبى - أرشيفية
طرابلس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الإعلام الحربى التابع للجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، مقتل 3 من القادة العسكريين فى قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفاد مكتب الإعلام الحربى، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، بأن من بين القتلى آمر اللواء التاسع فى مدينة ترهونة العقيد عبد الوهاب المقرى والنقيب محسن الكانى قائد اللواء السابع فى القوات المسلحة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى فى اشتباكات بين الجيش الليبى وقوات تابعة لحكومة الوفاق فى ضواحى العاصمة طرابلس .

وكان سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، أعلن أمس الجمعة، إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة فى مدينة مصراته الواقعة غرب البلاد.

 


ليبيا

طرابلس

الجيش الليبى

المشير خليفة حفتر

طائرات مسيرة

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العربية: اشتباكات بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق جنوب طرابلس

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:08 م

الجيش الليبى يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:00 ص

سفينة إنقاذ تحمل علم النرويج تنقذ 50 إفريقيًا قبالة سواحل ليبيا

الأحد، 08 سبتمبر 2019 09:28 م

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية فى طرابلس

السبت، 07 سبتمبر 2019 11:49 م

الجيش الوطنى الليبى يسقط طائرة تركية بدون طيار بالعاصمة طرابلس

الأحد، 01 سبتمبر 2019 02:59 م

الجيش الليبى يعلن مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس فى غارة على غريان

السبت، 31 أغسطس 2019 11:01 م

قوات الجيش الليبى تدك "مليشيات الوفاق " فى ضواحى طرابلس

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

زى النهاردة.. الاهلي يتوج بالسوبر بعد الفوز على الزمالك 5/4

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

السيسى أمام مؤتمر الشباب الثامن: جيش مصر مركز الثقل الحقيقى فى المنطقة.. والأديان السماوية لا تتعارض مع الحضارة الإنسانية.. الرئيس يؤكد: الإرهاب أنجح وسائل تدمير الدول بعيدا عن الحروب التقليدية

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

السيسى: الجيش المصرى يمثل مركز الثقل الحقيقى للمنطقة

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

تعرف على قيمة اشتراكات الطلاب بالسكة الحديد والأوراق المطلوبة لاستخراجها

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

"صلاح ومانى إخوات وحبايب".. الفرعون يسدل الستار على أزمته مع السنغالى بفيديو طريف.. صلح الثنائى الأفضل بأفريقيا يثلج صدور جماهير ليفربول قبل لقاء نيوكاسل.. والريدز يسعى للاحتفاظ بالصدارة فى بداية "معارك سبتمبر"

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

10 معلومات عن امتحان 1 و2 ثانوى الإلكترونى خلال العام الدراسى الجديد

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

ماذا يفعل ثلاثى القمة فى أدغال أفريقيا؟.. "كبرياء" الأهلى يتحدى "طموح" كانو سبورت.. الزمالك يواجه جينيراسيون فوت لمواصلة الانتصارات.. وبيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى فى موقعة مثيرة بالكونفدرالية

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

الصلح خير.. جماهير ليفربول تنتظر "عناق" صلاح ومانى فى مباراة نيوكاسل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة