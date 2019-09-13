ولى عهد أبو ظبى يضع الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول فى بيلاروسيا

كتلب محمد تهامى زكى

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، النصب التذكارى للجندى المجهول فى العاصمة البيلاروسية مينسك، الذى يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن بلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية، واضعا إكليلا من الزهور على النصب.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، كان فى استقبال ولى العهد، آناتولى سيفاك، عمدة مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، حيث عزف السلامان الوطنيان للدولتين خلال المراسم.



الشيخ محمد بن زايد