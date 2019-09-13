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وزير بريطانى يشيد بالعلاقات مع مصر وإنشاء جامعة لندن فى العاصمة الإدارية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:34 ص
وزير بريطانى يشيد بالعلاقات مع مصر وإنشاء جامعة لندن فى العاصمة الإدارية لقاء السفير مع الوزير البريطانى
لندن /أ ش أ/

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التقى السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن، مع أندرو موريسون، وزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية والشرق الأوسط، حيث ناقش السفير المصرى مع الوزير البريطانى تطورات التعاون الثنائى والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة.

ووفقا لبيان الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، رحب الوزير "موريسون" بالتطور الذى تشهده مجالات تعاون عدة بين البلدين، من بينها الصحة والتعليم، مشيداً بشكل خاص بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع لجامعة لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد الوزير البريطانى على اهتمام بلاده بتوثيق العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة.

وشهد اللقاء تباحثاً حول الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية.

من جانبه، أعرب السفير طارق عادل، عن تطلعه لأن تحقق الزيارة التى سيقوم بها الوزير "موريسون" إلى القاهرة قريباً، نتائج ملموسة تساهم فى جهود تعزيز العلاقات بين البلدين.

 


مصر

بريطانيا

لندن

طارق عادل

العاصمة الادارية

جامعة لندن

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