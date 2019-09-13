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هل يقضى نظام حجز التذاكر بالسكة الحديد على السوق السوداء؟.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:33 م
هل يقضى نظام حجز التذاكر بالسكة الحديد على السوق السوداء؟.. اعرف التفاصيل المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن نظام حجز تذاكر السكة الحديد وآلياته لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء وكيفية كشف المتورطين من صرافى التذاكر فى تسريبها للسوق السوداء.

1ـ التذاكر وفقا لنظام الحجز الحالى مسجل عليها بيانات تمكن من الوصول للصراف الذى حجزها.

2ـ البيانات المسجلة على التذاكر تمكن من معرفة ماكينة الطباعة التى استخدمت فى طباعة هذه التذاكر وتاريخ طباعتها.

3ـ البيانات الموجودة على التذكرة يمكن من خلالها معرفة الصراف المشترك فى بيع أو تسريب التذاكر إلى السوق السوداء.

4ـ نظام الحجز يمنع محاولة التلاعب فى التذاكر والاشتراك من قبل الصرافين فى تسريبها للسوق السوداء.

5ـ النظام الحالى مطبق منذ حوالى عامين.

6ـ يمكن لهيئة السكة الحديد تتبع الصراف الذى حجز التذاكر ومكتب الحجز من خلال البيانات الموجودة على التذكرة.

7ـ فى حالة تورط الصراف يتم إحالته والشخص بائع التذاكر فى السوق السوداء معا للنيابة العامة.

8ـ السكة الحديد تتخذ إجراءات قانونية ضد المتورط من عاملى السكة الحديد فى الاتجار بالتذاكر فى السواء قد تصل للمحاكمة التأديبية.

9ـ فى حالة ثبوت التهمة قد تصدر المحكمة التأديبية حكمها بالفصل باعتبار يتربح من وظيفته.

10ـ كشف المتورط من  صرافى التذاكر يعتمد على ضبط تذاكر يتم بيعها فى السوق السوداء.

11ـ ضبط التذاكر المباعة فى السوق السوداء تقوم به شرطة السكة الحديد.

12ـ بناء على هذا النظام مواجهة السوق السوداء يعتمد بالأساس على شرطة السكة الحديد.

 


بيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء

السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

السوق السواداء للتذاكر

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