فيديو.. سفير تونس لليوم السابع: حريصون على الحياد والشفافية بالعملية الانتخابية

قال نجيب المنيف سفير تونس لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن انطلاق عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية اليوم يمثل مرحلة شديدة الأهمية فى تاريخ تونس ويعد تكريسا للاستحقاقات الدستورية التى بدأت تونس اتخاذها وصولا للديمقراطية الكاملة التى يطمح لها المواطنون .

وأضاف المنيف ، أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها لمواطني تونس اليوم فى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ، تحت إشراف وتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووجدنا إقبالا على المشاركة من أبناء الجالية والقيام لواجبهم تجاه بلدهم.

وشدد المنيف على خصوصية العملية الانتخابية حرصا على شفافية الانتخابات فإن الهيئة العليا للانتخابات و هيئاتها الفرعية هى المنوطة بالعملية الانتخابية برمتها ، وهى هيئة مستقلة منتخبة من قبل البرلمان التونسي، وتلتزم القنصليات والبعثات الدبلوماسية المتواجدة خارج الأراضى التونسية بالحياد التام إزاء تلك العملية لأننا حريصون على الشفافية، وقد قدمت تونس تجربة فريدة وجديدة خلال هذه الانتخابات وهى المناظرات التليفزيونية بين المرشحين .

وأضاف، نتطلع أن تتم هذه المرحلة بنجاح و تليها الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر المقبل .

يذكر أن عملية التصويت بمصر وخارج تونس تتم اليوم فى ٤٤ دولة وتستمر حتى السادسة مساء بتوقيت كل دولة يجرى فيها التصويت لتستأنف غدا فى تمام الثامنة صباحا وتنتهى فى تمام السادسة مساء الأحد لتبدأ عملية الفرز وتنتهى فى تمام السابعة مساء اليوم نفسه ويتم تعليق النتائج بمقار لجان الاقتراع .

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجارى.

ووصل عدد المسجلين الانتخاب فى القاهرة 980 ناخبا وفى الإسكندرية 200 ناخب، وهذه الأرقام لا تعبر عن جميع الناخبين فهناك من يأتى مباشرة للجنة دون تسجيل مسبق فهى متروكة لحرية الناخب.

وعدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة بداخل تونس وخارجها يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.