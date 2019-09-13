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ضبط ملابس وأحذية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:13 م
ضبط ملابس وأحذية مجهولة المصدر بالإسكندرية ملابس مجهولة المصدر - أرشيفية
الاسكندرية - جاكلين منير

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قام محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، بقيادة حملة مكبرة لقطاع التجارة الداخلية برئاسة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له و بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة وإدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة  بحملات بمنطقة محطة الرمل وسط البلد  لحماية الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر وليس لها فواتير.

وأشار بيان إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر بمول شهير بشارع سعد زغلول  وتم  تحريز 100 بنطلون جينز أطفال مجهول المصدر ، 60 بلوزة حريمى جينز مجهولة المصدر ، 80 بدلة رجالى مجهولة المصدر، 60 بنطلون رجالى مجهول المصدر.
 
كما تم ضبط محل ملابس وأحذية بشارع صفية زغلول يختوى على سلع مجهولة المصدر وتم تحريز 75 حذاء حريمى ماركة اكتيف مجهول المصدر ، 75 حذاء حريمى ماركة  بيكادلى مجهول المصدر، عدد 50 حذاء رجالى ماركة نمبر وأن مجهول المصدر.
 
كما تم ضبط محل ملابس بشارع صفية زغلول به ملابس جاهزة مجهولة المصدر وتم تحريز 50 بدلة رجالى مختلفة الماركات والمقاسات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وجهة الصنع.
 
وضبط محل ملابس بشارع سعد زغلول به ملابس مجهولة المصدر وتم تحريز80 تيشرت رجالى مجهول المصدر، 80 تيشيرت رجالى ماركة جلورى مجهول المصدر، 100 قميص رجالى مجهول المصدر وغير مدون عليه جهة الصنع.
 
ضبط محل لبيع مستلزمات المدارس بشارع سعد زغلول به أحذية مجهولة المصدر وتم تحريز 200 كوتشى أطفالى ورجالى مجهول المصدر، 250 شنطة مدارس مجهولة المصدر.
 
ضبط  محل ملابس رجالى بشارع سعد زغلول لخيازته حواكبت رجالى مجهولة المصدر وتم 39 جاكيت رجالى مجهول المصدر 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سلع مجهولة المصدر

محافظه الاسكندريه

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