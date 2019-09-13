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ضبط شخصين يبيعان أجهزة تقوية شبكات المحمول بالمخالفة للقانون

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:02 م
ضبط شخصين يبيعان أجهزة تقوية شبكات المحمول بالمخالفة للقانون المتهمين
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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تمكنت شرطة الاتصالات، من ضبط صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، لإدارة نشاط بيع أجهزة تقوية شبكات المحمول " 2G,3G"، وبحوزته (20 جهاز تقوية شبكات المحمول – 58 هوائى داخلى وخارجى خاصة بتلك الأجهزة – 28 مشترك هوائى – 4 كاميرا صغيرة بها شريحة محمول – 17 مرآة سيارة بها كاميرا مزودة بشريحة محمول – 2 عين سحرية مزودة بكاميرا).

واعترف المتهم بحصوله على المضبوطات من أحد الأشخاص (صاحب شركة أجهزة كاميرات) تم ضبطه بإرشاد المتهم بمقر شركته بمحافظة القاهرة، وبحوزته (144 كاميرا تعمل بالإنترنت وغير معتمدة من الجهات المعنية – 3 مقوى شبك “WI FI”، 8 أجهزة إنذار ضد السرقة تحوى شريحة محمول).

 

 

 

 


شبكات المحمول

النقل والموصلات

تقويية الشبكات

اجهزة الكاميرات

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