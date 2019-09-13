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صور.. متظاهرون أمريكيون يستبقون زيارة ترامب لميريلاند بالاحتجاجات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:00 ص
صور.. متظاهرون أمريكيون يستبقون زيارة ترامب لميريلاند بالاحتجاجات
وكالات

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شهدت ولاية ميريلاند الأمريكية مظاهرات مناهضة للرئيس دونالد ترامب، وذلك استباقا للزيارة التى سيقوم بها فى إطار حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة المقررة فى العام المقبل.

 

وكان الرئيس ترامب قد غادر البيت الأبيض، مساء الخميس، على متن طائرته الرئاسية، بعدما عقد لقاءا مع الصحفيين.

الرئيس-الأمريكى-دونالد-ترامب
الرئيس-الأمريكى-دونالد-ترامب

 

الرئيس-ترامب-فى-حواره-مع-الصحفيين-قبل-مغادرة-البيت-الأبيض
الرئيس-ترامب-فى-حواره-مع-الصحفيين-قبل-مغادرة-البيت-الأبيض

 

 

الرئيس-ترامب-فى-مؤتمر-صحفى-قبل-مغادرته-لولاية-ماريلاند
الرئيس-ترامب-فى-مؤتمر-صحفى-قبل-مغادرته-لولاية-ماريلاند

 

 

الطائرة-الرئاسية-بانتظار-ترامب
الطائرة-الرئاسية-بانتظار-ترامب

 

 

أمريكيون-يستبقون-زيارة-ترامب-بمظاهرات-ضده
أمريكيون-يستبقون-زيارة-ترامب-بمظاهرات-ضده

 

 

بالون-ساخر-من-ترامب-ولافته-مناهضة-له-وللجمهوريين
بالون-ساخر-من-ترامب-ولافته-مناهضة-له-وللجمهوريين

 

 

ترامب
ترامب

 

 

جانب-من-حديث-الرئيس-الأمريكى-للصحفيين
جانب-من-حديث-الرئيس-الأمريكى-للصحفيين

 

 

لافتات-مناهضة-لترامب
لافتات-مناهضة-لترامب

 

 

مظاهرات-مناهضة-لترامب
مظاهرات-مناهضة-لترامب

 

 

مؤتمر-صحفى-لترامب
مؤتمر-صحفى-لترامب

 

 


ترامب

دونالد ترامب

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