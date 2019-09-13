صور.. متظاهرون أمريكيون يستبقون زيارة ترامب لميريلاند بالاحتجاجات

شهدت ولاية ميريلاند الأمريكية مظاهرات مناهضة للرئيس دونالد ترامب، وذلك استباقا للزيارة التى سيقوم بها فى إطار حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات الرئاسة المقررة فى العام المقبل.

وكان الرئيس ترامب قد غادر البيت الأبيض، مساء الخميس، على متن طائرته الرئاسية، بعدما عقد لقاءا مع الصحفيين.

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