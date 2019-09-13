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صور.. البيئة تنقذ دولفين بالعلمين وتعيده لبيئته الطبيعية فى البحر المتوسط

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:28 ص
صور.. البيئة تنقذ دولفين بالعلمين وتعيده لبيئته الطبيعية فى البحر المتوسط البيئة تنقذ دولفين بالعلمين
كتبت آية دعبس

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نجحت وزارة البيئة فى إنقاذ دولفين، ضل الطريق داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحى، وإعادته إلى مياه البحر المتوسط، بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية.

وكان بلاغ من مركز القرى السياحية قد ورد إلى غرفة عمليات الوزارة، يفيد بوجود كائن بحري داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي.

 وفور ورد البلاغ أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف وتشكيل فريق عمل مكون من الإدارة العامة لمحميات المنطقه الشمالية، وفرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وإدارة شئون البيئة بجهاز القري السياحية، بالإضافة إلى المعهد القومي لعلوم البحار فرع الاسكندرية لعمل مسح بحري شامل لمنطقه البلاغ لرصد الكائن البحرى  والذى  تبين أنه أنثى دولفين من النوع الأزرق الأبيض أو ما يطلق عليه الدولفين المخطط واسمه العلمى Stenella coeruleoalba، ويبلغ طوله 180 سم و فى حالة صحية جيدة ولا توجد به أية اصابات.

وقام الفريق المشكل بوضع خطة علمية لإعادة الدولفين إلى مياه البحر المتوسط بارشاده للطريق باستخدام عدد من اللنشات ومجموعة من المساعدين وجعله يسبح بصورة أمنه حتي اقترابه من المنطقة الصخرية الفاصلة بين البواغز الواصل بين البحيرة ومياه البحر المتوسط وهي المنطقة التي دخل منها حيث تم انتشاله، ونقله بصورة سريعة وأمنة بأحد اللنشات للمياه العميقه بالبحر المتوسط بعد التأكد من سلامته و قدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية  بالبحر المتوسط.

كما قرر فريق العمل إجراء عمليات مسح اخري داخل البحيرات الصناعية بالمنطقة لبحث مدي وجود دلافن أخرى من عدمه.

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وزارة البيئة

دولفين

بحيرات صناعية

محميات طبيعية

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