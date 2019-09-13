صور.. أهالى سرابيوم بالإسماعيلية يشكون نقص الخدمات ورئيس القرية يرد

الإسماعيلية – جمال حراجى

تعد قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية من أقدم قرى مدينة فايد جنوب الإسماعيلية، ويشكو الأهالى من نقص الخدمات ومنها مشكلة نقص مياه الشرب ونقص الخدمات الصحية ويطالبون بإدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحى وتوصيل الغاز للمنازل.

نقص مياه الشرب

يقول فكرى عبد الرحمن من سكان القرية، إن المياه ضعيفة وتكاد تنعدم فى معظم توابع القرية بالإضافة إلى سوء الخدمات وعدم توفر مياه نظيفة صالحة للشرب، وخاطبنا المسئولين فى مياه الشرب، أرسلوا لنا سيارات مياه وهذا حل مؤقت، ونطالب بحل المشكلة من جذورها وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وخاصة أن الشركة لا تتردد فى مطالبة الأهالى بتركيب العدادات ودفع الفواتير، فى حين أن الأهالى لا يشربون إلا مياها ملوثة إذا وجدت.

سوء حالة المياه

ويشير إبراهيم حمادة من أهالى القرية، أن سوء حالة المياه وعدم نظافة مأخذها بالترع، كفيلة لأن تبقى "سرابيوم" أكبر القرى إصابة بمرض الكبد على مستوى الجمهورية، وأن منطقة القرية النموذجية مازالت تستخدم مواسير "الأسبستوس" المحرمة دوليا وتم تركيبها قبل أكثر من ثلاثين عام، ورغم وعد المسئولين بتغييرها قبل عدة سنوات، ألا أن هذا لم يحدث حتى الآن، ومعظم محطات المياة لا تعمل.

وحدة صحية

ويضيف محمد حسان من أهالى القرية أن الخدمات الصحية منعدمة حيث لا توجد سوى وحدة صحية لا توجد بها أى إمكانيات، مطالبا بتحويل الوحدة الصحية إلى مركز طبى وتوفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين.

أسطوانات البوتاجاز

وتابع على عبدالنبى السيد، أن مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز من المشاكل الموجودة بالقرية وحل هذه المشكلة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتوفير الجهد والتعب فى وجود أسطوانة بوتاجاز لكل مواطن.

مشروع الصرف الصحى

أما محمد ثابت توفيق فيطالب بضرورة إدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحى وخاصة بعد توفير أماكن لإقامة المحطات داخل القرية ولا يتبقى إلا إقامة المحطات وتوصيل الصرف الصحى للقرية وتوابعها.

التجديد والإحلال

وقال عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى، إن سرابيوم بها أربعة محطات ثلاثة منهم بهم إحلال وتجديد وهم محطة كومباكت سرابيوم، ومحطة العقادة، ومحطة عدلوا، هذه المحطات يتم حاليا بها أعمال الإحلال والتجديد، وبعد ذلك تدخل المحطة الوحيدة التى تعمل فى هذه الفترة التجديد والإحلال لذلك المشكلة التى يعانى منها المواطنين من ضعف المياه بسبب ما أشرت إلية، وبعد تجديد وإحلال المحطات الأربعة سوف تتحسن خدمة مياه الشرب فى سرابيوم وتوابعها وبالفعل قطعنا شوط كبير فى هذا الأمر، وسوف تنتهى قريبا معاناة الأهالى خاصة بعد دعم المحافظة لمياه الشرب بـ 5 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن جارى الانتهاء من إنشاء محطة كبرى فى سرابيوم بقدرة 20 لترفى الثانية، لحل مشكلات مياه الشرب بشكل نهائى، كما سيتم تغيير خطوط الأسبستوس القديمة، وتطويرشبكة المياه بطول 35 كم على مستوى القطاع ومنها منطقة سرابيوم.

3 ملايين جنيه للخدمات

ومن جانبه أوضح المحاسب محمد صالح رئيس قرية سرابيوم أن الوحدة المحلية للقرية تقوم بمتابعة كافة المشاكل التى يعانى منها الأهالى، حيث تم رصد مبلغ 2.5 مليون جنيه لرصف الطريق الرئيسى بالقرية وجار رصف طريق القنال من أبوشلبى وحتى أبو سميحة بطول 3 كيلومترات بالإضافة إلى الإنتهاء من تجديد وإحلال مدرستين هما مدرسة سعد زغلول الإعدادية ومدرسة الخفاجات الإبتدائية وإنشاء مدرسة جديدة بأبوشلبى للتعليم الأساسى والمدارس الثلاثة سيدخلون الخدمة مع بداية العام الدراسى، كما قامت الوحدة المحلية بأعمال تطوير الميادين والمداخل وإنارتها بتكلفة 300 ألف جنيه وجار رفع قدرات المحولات الكهربائية وشراء مستلزمات للكهرباء بـ 200 ألف جنية، وتم شراء سيارتين لنقل القمامة ونقوم بنقل 20 طن قمامة يوميا.



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