صورة.. تعرف على مناطق الكشف على الأطفال فى مبادرة علاج ضعف وفقدن السمع بالسويس

السويس - السيد فلاح

قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن المديرية استعدت لإنطلاق المبادرة الرئاسية لإكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة.

وذلك تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى لإكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة، تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى تستهدف كل المواليد الجدد والتي كشفت عنها وزارة الصحة.

أضاف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، فى بيان أن المديرية تستعد لإنطلاق المبادرة في 8 مراكز بإدارات وهى "السويس، والأربعين، والجناين، وفيصل، عتاقة"، في المراكز الأتية : "مكتب صحة السويس، ومركز الأربعين، ومركز الصباح، ومركز الإيمان، ومركز مبارك، ومركز التوفيق، ومركز الشروق، ووحدة كبريت"، إعتبارًا، من غدًا السبت.

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة من خلال عمل فحص سمعى للأطفال بالوحدات الصحية، ولا يستغرق الفحص سوى بعض الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعيًا أم يشتبه فى إصابته بضعف السمع، مشيرًا إلى أن هذا الفحص سوف يتم تطبيقه عند تسجيل الطفل لإستخراج شهادة الميلاد ولن يتم إستخراج شهادة الميلاد إلا بعد إجتياز المولود لهذا الكشف.