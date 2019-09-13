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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية والحكومية بالأزبكية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:39 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية والحكومية بالأزبكية المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات الرسمية والحكومية وبحوزتهم بندقية وأوراق مزورة فى الأزبكية، تحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قسم شرطة الأزبكية، بقيادة المقدم محمد رضا رئيس المباحث، من ضبط حاصل على بكالوريوس وزوجته  وبحوزتهما (بندقية خرطوش - خطابات - توكيلات منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - وجميعهم مـزورين).
 
واعترف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازتهما لباقى المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع (شخص آخر بالمعاش - مقيم بمحافظة الشرقية ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" بالسجن 10 سنوات) ، وأمكن ضبطه وبحوزته (كارنيه منسوب صدوره لجهة حكومية - رخصة قيادة - توكيلات منسوب صدورها لجهات مختلفة "جميعهم مزورين"). 
 
واعتراف بتحصله على التوكيلات المضبوطة بحوزته من (مطبعجى - مقيم بمحافظة الجيزة ، مسجل خطر سرقات عامة ، سبق إتهامه فى 9 قضايا متنوعة ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا "سرقة تيار كهربائى ، ضرب ، تبوير أرض") ، وأمكن ضبطه وبحوزته (20 بصمة خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة "وجميعهم مقلدين" - عدد 6 مطبوعات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم  لهيئات حكومية مختلفة - عدد 17 بصمة أكلاشيه منسوب صدورهم لهيئات حكومية مختلفة)، وإعتراف بإصطناع الأختام والأكلاشيهات بقصد تزوير المستندات الرسمية والحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين.
 
بتطوير مناقشة (المتهم الثالث – بالمعاش) عن مصدر تحصله على الكارنيه ورخصة القيادة المضبوطين بحوزته اعترف بتحصله على المضبوطات من (عاطل - مقيم بالجيزة ، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير" بالسجن 15 سنة) ، أمكن ضبطه وبحوزته (تراخيص تسيير وقيادة- محررات رسمية منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة"جميعهم مـزوريـن").
 
بتطوير مناقشته، عن كيفية إصطناع المحررات الرسمية المزورة، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (صاحب مكتبة كائنة بالقليوبية، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "أموال عامة" والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تزوير – سلاح" بالسجن 18 سنة).. أمكن ضبطه داخل المكتبة محل عمله وبحوزته (برينتر – إسكانر - ماكينات تقطيع كارنيهات - ماكينة تغليف - ورق طباعة للرخص والكارنيهات - ورق تغليف خاص بالكارنيهات - بطاقات رقم قومى ورخص قيادة وتسيير بأسماء مختلفة "جميعهم مـزوريـن").
 
بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مباحث القاهرة

تزوير مستندات

الازبكية

اوراق مزورة

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