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رئيس جامعة الأقصر يناقش مع أعضاء المجلس إستعدادات العام الجامعى الجديد

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 09:32 م
رئيس جامعة الأقصر يناقش مع أعضاء المجلس إستعدادات العام الجامعى الجديد رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، إجتماعاً مع أعضاء مجلس شئون التعليم والطلاب، لمناقشة الإستعدادات اللازمة بإستقبال العام الجامعى الجديد 2019 / 2020 .

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، على ضرورة الإنتهاء من إعلان كافة جداول المحاضرات على مواقع الكليات والصفحات الرسمية وكذا إعلانها فى أماكن بارزة بالكليات لضمان انتظام العام الجامعى من اليوم الأول، وإطمأن على الإنتهاء من عقد الكشف الطبى لجميع الطلاب المستجدين وإستكمال إجراءات القيد بالكليات المختلفة، لافتاً إلى أن الجامعة ستنظم معسكرات استقبال للطلاب الجدد بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب القدامى، يتم خلالها تعريف الطلاب بالكلية وأقسامها المختلفة. كما طالب بالانتهاء فى أسرع وقت من إجراءات تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.

وشدد الدكتور بدوى شحات، على أهمية البدء فى تنفيذ الأنشطة الطلابية مع بداية العام الجامعى، والبدء فى تشكيل الأسر الطلابية لتنفيذ لقاءات ومسابقات فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية والتكنولوجية ومعسكرات الجوالة على مستوى الكليات، مع الاستعداد الجيد للقاءات القمية مع الجامعات الأخرى.

رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (1)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (1)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (2)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (2)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (3)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (3)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (4)
رئيس الجامعة يبحث استعدادات العام الجامعى الجديد (4)

 


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