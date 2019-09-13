درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13/9/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 22 30

سيوة 21 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 23 34

نخل 17 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 17 31

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 44

الرياض 26 41

المنامة 32 38

أبوظبى 31 40

الدوحة 30 40

الكويت 26 43

دمشق 16 34

بيروت 26 30

عمان 17 31

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 25

الخرطوم 27 39

طرابلس 22 30

تونس 20 30

الجزائر 24 31

الرباط 16 26

نواكشوط 25 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 28

اسطنبول 20 27

إسلام آباد 23 35

نيودلهى 26 36

جاكرتا 23 33

بكين 19 25

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 26

أثينا 22 28

روما 16 31

باريس 14 25

مدريد 17 29

برلين 14 22

لندن 13 23

مونتريال 13 21

موسكو 13 23

نيويورك 17 25

واشنطن 18 30