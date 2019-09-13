حبس مسجل خطر لاتهامه بالتنقيب عن الأثار فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

قررت نيابة بولاق أبوالعلا، حبس مسجل خطر ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه فى دائرة القسم وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، ورود معلومات معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام عاطل بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الشقة سكنه على حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 16 مترًا، و3 فرد روسى، وخرطوش، 5 طلقات نارية، سلاح أبيض "سنجة"، وأدوات الحفر والتنقيب عن الآثار.

بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الدفاع، والحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، فأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.