تحرير واعتماد 100 عقد "بيت ريفى" بمدينة البصيلية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

حررت واعتمدت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بمركز إدفو بمحافظة أسوان اليوم 100 عقد بيت ريفى، فيما أهابت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بأصحاب هذه العقود التوجه إلى الوحده المحلية لاستلام عقودهم.

من ناحية أخرى واستكمالاً للانتهاء من إجراءات تخصيص منطقة حرفية بنجع الشرفاء بمدينة البصيلية، قامت الوحدة المحليه لمدينة البصيلية بالسير فى عمل دراسة الأثر البيئى للمنطقة.

وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالمشروعات القومية، والتى تهدف بشكل عام إلى التحول تدريجيا إلى الاعتماد بشكل كبير على الإنتاج المحلى وتطوير أوجه الصناعة المختلفة وتوفير فرص عمل للشباب.