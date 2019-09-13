برلمانى ليبى: سلاح المليشيات مشكلة رئيسية ونحتاج لتفعيل الترتيبات الأمنية

كتب : أحمد جمعة

قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسى، إن سلاح المليشيات خارج شرعية الدولة يمثل العقبة والمشكلة الرئيسية للأوضاع فى ليبيا، موضحا أنه فى حال تم تطبيق الترتيبات الأمنية فى طرابلس ستحل 80% من مشكلة ليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أى اتفاق لا يتضمن نزع سلاح المليشيات المسلحة وتحرير طرابلس من قبضة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة الذى نهبوا أموال الشعب الليبى لن يكتب له النجاح.

وأوضح الدرسى ، أن أى اتفاق لتقاسم السلطة لابد أن يتضمن نزع سلاح المليشيات وضرورة إخراجها من طرابلس ووضع جدول زمنى لذلك بإشراف لجنة دولية نزيهة، بالإضافة لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكتابة الدستور فى إطار زمنى محدد.

وأشار البرلمانى الليبى ، إلى أن بلاده أصبحت ساحة لتصفية الحسابات والصراعات وأبرزها الصراع الإيطالى والفرنسى فى ليبيا، مؤكدا وجود مشكلات وعقبات فى ليبيا خلقها المجتمع الدولى نفسه.