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بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس للقادم من الجيزة الى القاهرة بسبب الإصلاحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:00 ص
بدء الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس للقادم من الجيزة الى القاهرة بسبب الإصلاحات كوبرى عباس-ارشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأت منذ قليل الإدارة العامة للمرور، فى غلق جزئى لكوبرى عباس والذى يستغرق مدة 3 أيام، فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية والعلامات الإرشادية، لحين انتهاء مدة الأعمال المحددة بالطريق.

وستكون تلك الأعمال لكوبرى عباس فى الاتجاه القادم من الجيزة إلى القاهرة والذى سيشهد إصلاح فواصل الكوبرى وسط انتشار الخدمات، وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً، الأمر الذى يستلزم غلق نصف الطريق (بالتناوب) وستكون الأعمال من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 6 صباح يوم الأحد.

وعينت إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.

 

 

 

 

 

 

 


كوبرى عباس

اعمال تطوير

حركة السيارات

ادارة المرور

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