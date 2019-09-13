اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن وزارة الكهرباء ستحتفل اليوم بتوصيل شبكة الكهرباء لأول مرة لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بحضور قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وأضاف رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد محطة الكهرباء الجديدة بمدينة القصير، لوضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المحطة اليوم، حيث تعد واحدة من المشاريع القومية العملاقة، والتى سوف تغير خريطة التنمية فى جنوب البحر الأحمر لربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ.



وتابع المهندس محمد السيد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من وضع "جهد 220 ك. ف"، على خط "القصير - سفاجا"، ويجرى حاليًا تنفيذ خط بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد "220 كَ. ف" بطول الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر، ما يساهم بشكل كبير فى تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.