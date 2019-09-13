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المسمارى يعلن التصدى لمحاولة المليشيات شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:59 م
المسمارى يعلن التصدى لمحاولة المليشيات شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى
كتب ـ أحمد جمعة

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أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن القوات المسلحة تمكنت من التصدى لمحاولة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة شن هجوم جوى وبرى على قاعدة الجفرة جنوب البلاد.

وقال المسمارى فى بيان مصور، الجمعة، إن سلاح الجو الليى تمكن من تدمير 19آلية للميلشيات الإرهابية التى حاولت الهجوم على قاعدة الجفرة، مشيرا لاستهدف الطيران الليبى لمطار الكلية الجوية في مصراتة التي تنطلق منها الطائرات المسيرة.

 

وأشار إلى أن الجيش الليبى سيواصل تعقب عناصر الميليشيات، لافتا إلى أن محاولة الهجوم على قاعدة الجفرة تم التخطيط في تركيا، مؤكدا ان القاعدة الجوية لم يصبها أي ضرر وتواصل أداء مهامها العسكرية.

 

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى إلى ان القوات المسلحة ستواصل معركة تحرير طرابلس بعد تحقيق سلاح الجو السيادة الكاملة على الأجواء الليبية.


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