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السجن 14 يوما للممثلة فيليستى هوفمان فى فضيحة غش لدخول جامعات أمريكية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:04 م
السجن 14 يوما للممثلة فيليستى هوفمان فى فضيحة غش لدخول جامعات أمريكية فيليستى هوفمان
بوسطن (رويترز)

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أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن 14 يوما على الممثلة الأمريكية فيليستى هوفمان لتصبح أول ولى أمر يتلقى حكما فى فضيحة غش للالتحاق بالجامعات فى الولايات المتحدة.

وصدر الحكم بعد أن أقرت هوفمان بالذنب بدفع مبالغ مالية لتزوير اختبار قبول ابنتها فى الجامعة، واعتذرت هوفمان (56 عاما)، بطلة مسلسل (ديسبرت هاوس وايفز) والتى رشحت من قبل لنيل جائزة الأوسكار، عن تصرفاتها قبل النطق بالحكم، الذى شمل تغريمها 30 ألف دولار مع بقائها عاما تحت المراقبة.

وطالب الادعاء بسجن هوفمان لمدة شهر بعد أن أقرت بالذنب وهى تبكى فى مايو أيار فيما يتعلق بالتآمر لدفع 15 ألف دولار مقابل قيام شخص ما بتصحيح إجابات ابنتها فى اختبار (سات) المستخدم للقبول فى الجامعات. كما طالب الادعاء بتغريمها 20 ألف دولار وإبقائها عاما تحت المراقبة.

ودافع محامى الممثلة بالقول إنها نادمة وتشعر بالعار وحث المحكمة على السماح لها بالبقاء خارج السجن على أن تقضى عاما تحت المراقبة وتكمل 250 ساعة فى الخدمة الاجتماعية وتدفع غرامة 20 ألف دولار.

وهوفمان واحدة فقط من بين 51 شخصا وجهت لهم اتهامات فى مخطط واسع النطاق، اتهم فيه أولياء أمور أثرياء بالتآمر واستخدام الرشوة وسبل أخرى للتحايل لضمان دخول أبنائهم جامعات بارزة شملت يال وستانفورد وجورجتاون.

 

 


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