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الاتحاد الأوروبى: يجب تفادى اندلاع نزاعات مسلحة شمال شرق سوريا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:07 م
الاتحاد الأوروبى: يجب تفادى اندلاع نزاعات مسلحة شمال شرق سوريا فيديريكا موجيرينى
بروكسل /أ ش أ/

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أكد الاتحاد الأوروبى، ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل تفادى اندلاع أى صراع مسلح أو أعمال عنف فى شمال شرق سوريا قد ينتج عنها المزيد من المعاناة وكذلك تدفق مهاجرين جدد.

جاء هذا الموقف فى تعليق أدلت به اليوم الجمعة، مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى حول نية تركيا إقامة منطقة عازلة فى شمال سوريا لإعادة النازحين والمهجرين السوريين إليها.

وأوضحت كوسيانيتش، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، أن الاتحاد الأوروبى يتابع باهتمام المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول هذا الأمر، قائلة "نحاول فهم ما يحدث ومعرفة النتائج المترتبة على ذلك".

وتأمل أوروبا فى أن تبذل الأطراف المعنية كل الجهود الممكنة من أجل تفادى نزاعات مسلحة فى شمال شرق سوريا تؤدى إلى تدفق مزيد من اللاجئين والمهاجرين وتضر أيضا بالجهود الدولية المبذولة من أجل البحث عن حل للصراع فى هذا البلد.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أكد مرارا استمرار دعمه لجهود الأمم المتحدة فى سوريا، مشيرا إلى أن عودة اللاجئين والمُهجَّرين تتطلب شروطا ومناخات محددة غير متوفرة حتى الآن حسبما ترى بروكسل.

 


الاتحاد الأوروبى

نزاعات مسلحة

سوريا

أخبار سوريا

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