اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة ترد على 3 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تفشى "الكوليرا".





الحكومة ترد على 3 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تفشى "الكوليرا"





تعرف على حقيقة إلغاء إجازة السبت فى المدارس بداية العام الدراسى الحالى





غلق باب تلقى الأسئلة بجلسة "اسأل الرئيس".. والسيسى يشكر المشاركين





محافظ القاهرة: إزالة 300 مدبغة ومصنع غراء بمنطقة المدابغ وإخلائها خلال أيام





المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً والعمل بالمكاتب حتى 7 مساء





أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-9-2019 فى مصر

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال الفلبين





طقس الغد معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والعظمى بالقاهرة 32 درجة





الخطيب يطمئن على بعثة الأهلى فى غينيا قبل مواجهة كانو سبورت





الزمالك يواجه بطل السنغال غدًا بزيه الرسمى