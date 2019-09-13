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استطلاع رأى: الليكود سيحصل على 36 مقعداً وسيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:17 م
استطلاع رأى: الليكود سيحصل على 36 مقعداً وسيشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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أظهر أخر استطلاع للرأى أجرته قناة الكنيست الرسمية 99 تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس.

 

وبحسب نتائج الاستطلاع فإنه فى حال حدوث الانتخابات اليوم سوف يحصل حزب الليكود وحده على 36 مقعداً وكتلة اليمين ككل على 60 مقعد بدون حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيجدور ليبرمان.

 

وأوضح الاستطلاع أن حزب الليكود تقدم 4 مقاعد عن أخر استطلاع الذى منحه 32 مقعداً فقط والذى أجرى يوم الثلاثاء الماضى.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "أزرق- أبيض" بزعامة جانتس على 32 مقعد، والقائمة العربية المشتركة على 10 مقاعد، أما حزبا ليبرمان و"يمينا" الذي تقوده أييلت شكيد فقد حصل كل منهما على 9 مقاعد، وحصل حزب العمل على 4 مقاعد وتحالف إيهود براك مع حزب ميرتس على 5 مقاعد.

 

جدير بالذكر أن الانتخابات الإسرائيلية سوف تجرى يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الحزب الذى سيقود تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة .


الكنيست

اسرائيل

الليكود

تل ابيب

انتخابات

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