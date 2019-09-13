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إضافة تربة بجانب بلدورات طريق مصر أسوان الزراعى بعد انهيارها

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:03 م
إضافة تربة بجانب بلدورات طريق مصر أسوان الزراعى بعد انهيارها إضافة تربة بجانب بلدورات طريق مصر أسوان الزراعى بعد انهيارها
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود شرقى الأقصر، أنه تم إضافة تربة بجانب البلدورات للحفاظ على الأشجار بعد أن حدث جرف للتربة نتيجة هطول الأمطار من ناحية ترعة الكلابية بطريق مصر أسوان، وذلك من كوبرى محطة أرمنت شرق إلى مدخل كوبرى العديسات بحري، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

وأضاف رئيس مدينة الطود – فى بيان صحفى – أنه قامت هندسة كهرباء العديسات برئاسة عبد الجواد عربى رئيس الصيانة، بتركيب محول قدرة 500ك. ف. أ بدلاً من محول 300ك. ف. أ، بشارع المستشفى المركزى الجديد بقرية العديسات بحري، كما قامت إدارة النظافة والتجميل والبساتين بالمدينة برفع وإزالة الأتربة والمخلفات والإشغالات والحشائش الزائده ونباتات العقول على الطريق، وتوسعة وتمهيد طريق مدخل نجع مكى الغربى بناحيه ترعة السلامية، ومن قرية منشية النوبه قام قسم البساتين والتجميل بالقرية بقص وتهذيب ورى أشجار الزينة والحدائق والجزر بطريق المسار السياحى القاهرة اسوان ورى الحدائق والجزر طبقا للجدول الزمنى والمحدد للري.

 

 

 


الاقصر

تجميل طريق مصر اسوان الزراعي

مدينة الطود

تغيير محول كهرباء بالعديسات

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