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انتظام عملية التصويت وإقبال متوسط فى الساعات الأولى..

أعلام تونس تزين سفارة الخضراء بالقاهرة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:47 م
أعلام تونس تزين سفارة الخضراء بالقاهرة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية تونسيون يحتشدون أمام سفارتهم فى القاهرة للادلاء بأصواتهم
كتبت : إيمان حنا

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توافد أبناء الجالية التونسية فى مصر على مقر سفارتهم فى القاهرة للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام تصويت التونسيين بالخارج بالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى.

مواطنة تونسية فى طريقها للتصويت داخل السفارة
مواطنة تونسية فى طريقها للتصويت داخل السفارة

 

وفتحت السفارة التونسية أبوابها منذ الثامنة صباح اليوم وسط اقبال متوسط بدأ فى التزايد بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث حرص أبناء الجالية التونسية على حمل أعلام بلادهم والتقاط الصور داخل وأمام مدخل السفارة، احتفالاً بثانى استحقاق رئاسى تشهده تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن على.

هدوء وإقبال متوسط فى الساعات الأولى من تصويت التونسيين فى الخارج
هدوء وإقبال متوسط فى الساعات الأولى من تصويت التونسيين فى الخارج

 

وخصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مركزين لاقتراع الجالية التونسية فى مصر  أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة بمنطقة الجزيرة، كما يمكنهم الإدلاء بمكتب الاقتراع فى الإسكندرية، حيث خصص مقر لها بأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

 

ويستمر استقبال الناخبين حتى السادسة مساء الجمعة وتمتد عملية التصويت حتى الأحد المقبل.

الأسر التونسية فى القاهرة أمام مقر السفارة
الأسر التونسية فى القاهرة أمام مقر السفارة

 

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 17 سبتمبر الجارى.

 

وتجرى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التونسية للمقيمين بالخارج فى 44 دولة آخرى ، فيما تقدر قاعدة الناخبين المقيدين خارج البلاد بـ400 ألف تونسى.

جانب من عملية التصويت داخل السفارة التونسية
جانب من عملية التصويت داخل السفارة التونسية

 

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المبكرة يقدر بـ7 ملايين و88 ألف ناخب، مضيفًا أن عدد مكاتب الاقتراع يبلغ 13450 مكتبًا داخل تونس، و384 مكتب تصويت خارجه.

 

وأضاف فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنه تم توفير جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة والتى ستجرى داخل تونس وخارجها خلال الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر الجارى.

 

 


تونس تنتخب

انتخابات الرئاسة التونسية

انتخابات تونس

السفارة التونسية فى القاهرة

سفارة تونس

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