مكتبة الملك فهد بجدة تنظم محاضرة بمناسبة اليوم العالمى للإسعافات الأولية

كتب محمد جمال

نظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودى اليوم محاضرة تدريبية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وذلك فى قاعة الرواد بالمكتبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واستعرضت المحاضرة التي قدمها المدير الطبي المساعد لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية المدرب عائض موسى الشمراني طرق التدريب على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وذلك للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.

وبين أن اليوم العالمي للإسعافات الأولية يمثل أهمية لنشر ثقافة "الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بدور أساسي وتلتزم بتدريب جميع الأشخاص أياً كانت أعمارهم على اكتساب مهارات الإنقاذ في إطار توعية المجتمع .