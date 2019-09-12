مركز المنارة للمؤتمرات يستعد لاستقبال النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب.. صور

كتب يوسف أيوب

تعكف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب على وضع اللمسات النهائية لعقد النسخة الثامنة للمؤتمر بمركز المنارة للمؤتمرات فى التجمع الخامس، السبت المقبل، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حيث يواصل العاملين على تجهيز القاعة الرئيسية التى ستستضيف جلسات المؤتمر الثلاثة، فضلاً عن تجهيز المداخل بهوية المؤتمر الوطني الترويجية.

ويتجمع السبت المقبل أكثر من 1600 شاب من مختلف المحافظات يمثلون شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال، تحت مظلة المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة، ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر ليوم واحد مقسم على ثلاث جلسات، تبدأ بجلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، ثم وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ثم جلسة "اسأل الرئيس"، وستتناول جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.