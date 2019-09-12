الولايات المتحدة ومصر تطلقان حوار الطاقة الاستراتيجى

وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية فى القاهرة، اليوم الخميس، يركّز حوار الطاقة الاستراتيجي بين البلدين على تطوير النفط والغاز، فضلاً عن التعاون في تقنيات الكهرباء والطاقة. بدأ إطلاق الحوار من خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وهو ما دعمه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال لقاءاته الثنائية أثناء زيارته الأخيرة لمصر.

من خلال هذا الحوار، ستتعاون الولايات المتحدة ومصر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعزيز تجارة الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظيف واستخدام الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتقنيات المباني الخضراء، والشبكات الذكية وبناء قدرات الطاقة.

يؤكد إطلاق هذا الحوار أيضًا على الدعم الأمريكي المتواصل لمنتدى شرق المتوسط للغاز (EMGF) ودور مصر كمركز طاقة إقليمي للغاز الطبيعي والكهرباء. فى هذا الوقت التاريخي لتنمية الطاقة في مصر، تقف حكومة الولايات المتحدة والقطاع الخاص الأمريكي المتحدة على أتم استعداد للتعاون مع مصر لتعزيز أمنها فى مجال الطاقة وأمن المنطقة.