الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019

كتب لؤى على

أتاحت بوابة الحكومة المصرية ،نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2019 ،حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بكتابة رقم الجلوس والرقم السرى وذلك عبر الرابط التالى .

بوابة الحكومة المصرية

https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/

وكان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قد أعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ،حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% ،وكلية التمريض بنات 601 درجة ،والتربية تخصص عام بنات القاهرة 541 درجة للعلمى و 518 درجة للادبى ،وتجارة القاهرة بنات 483 درجة علمى و410 درجة ادبى ،وعلوم القاهرة بنات 585 درجة ،وكلية الصيدلة بنات القاهرة 619 درجة ،وطب اسنان بنات القاهرة 623 درجة ،وهندسة القاهرة بنات 606 درجة.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019



كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% ،وطب اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% ،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%،وعلوم القاهرة 558 درجة ،والزراعة 473 درجة ،والتجارة علمى 472 درجة و 403 درجة ادبى ،والتربية الرياضية 403 درجة للعلمى و 404 درجة للادبى ،وكلية التربية تخصص عام 431 درجة للعلمى و320 درجة للادبى ،وكلية اللغات والترجمة 539 درجة للعلمى و 496 درجة للادبى ،وكلية الاعلام بنين القاهرة 511 درجة للعلمى و 471 درجة للادبى.