سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 02:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:46 م
الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019 نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2019
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت بوابة الحكومة المصرية ،نتيجة تنسيق جامعة الازهر 2019 ،حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بكتابة رقم الجلوس والرقم السرى وذلك عبر الرابط التالى .

 

بوابة الحكومة المصرية

https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/

وكان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، قد أعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ،حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% ،وكلية التمريض بنات 601 درجة ،والتربية تخصص عام بنات القاهرة 541 درجة للعلمى و 518 درجة للادبى ،وتجارة القاهرة بنات 483 درجة علمى و410 درجة ادبى ،وعلوم القاهرة بنات 585 درجة ،وكلية الصيدلة بنات القاهرة 619 درجة ،وطب اسنان بنات القاهرة 623 درجة ،وهندسة القاهرة بنات 606 درجة.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2019

كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% ،وطب اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% ،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%،وعلوم القاهرة 558 درجة ،والزراعة 473 درجة ،والتجارة علمى 472 درجة و 403 درجة ادبى ،والتربية الرياضية 403 درجة للعلمى و 404 درجة للادبى ،وكلية التربية تخصص عام 431 درجة للعلمى و320 درجة للادبى ،وكلية اللغات والترجمة 539 درجة للعلمى و 496 درجة للادبى ،وكلية الاعلام بنين القاهرة 511 درجة للعلمى و 471 درجة للادبى


جامعة الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية

نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019

تنسيق الازهر 2019

بوابة الازهر

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الازهر

بوابة الحكومة المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الثانوية الازهرية 2019.. طب بنين 95.54% وبنات 96.62% .. إعلام بنين 511 درجة علمى 471 ادبى .. هندسة بنين 91.23%.. وكلية التمريض بنات 601 درجة.. نائب رئيس الجامعة: تخفيض الحد الأدنى للقبول لطلاب شمال سيناء

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:23 م

مبعوث الرئيس الإندونيسى للشرق الأوسط: علماء الأزهر يجسدون سماحة الإسلام

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:22 م

تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. بدء الدراسة لطلبة الطب المستجدين السبت المقبل

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:18 م

ننشر تنسيق جامعة الأزهر 2019 بنين وبنات

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:35 م

الأزهر يعلن تنسيق 2019.. طب بنين 95.54%وبنات 96.62%

الخميس، 12 سبتمبر 2019 04:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

اليوم.. ربط كهرباء القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة فى التاريخ

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة