"مياه سوهاج" تنظم حملات لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى

كتب أحمد حسن

أعلن اللواء محمد بدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بالمحافظة، والتصدى لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحى، وكذلك تنظيم حملات لتوعية المواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى.

وأضاف رئيس الشركة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مسئولى الشركة سيتواجدون على مدار الـ24 ساعة واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية، ومديرى محطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.

وأوضح رئيس الشركة، أنه تم تنفيذ حملات توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحى التى تؤدى إلى حدوث انسداد وطفح الصرف الصحى وتلف بخطوط الشبكات، حيث تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، والتى حضرها مسئولو المؤسسات الحكومية وكذا بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وأخرى بالجمعية الشرعية بمدينة المراغة، لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

كما قام فريق التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى، لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحال الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحى.