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معاناة سنوية بأسوان بسبب المقبولين بالتمريض والأهالى يطالبون بفصول إضافية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:30 ص
معاناة سنوية بأسوان بسبب المقبولين بالتمريض والأهالى يطالبون بفصول إضافية معاناة سنوية بأسوان بسبب المقبولين بالتمريض والأهالى يطالبون بفصول إضافية
أسوان - صلاح المسن

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معاناة سنوية لأهالى أسوان مع طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان الراغبين فى الالتحاق بمدارس التمريض بأسوان، حيث لا يستطيع الكثير منهم تلبية رغبتهم فى الإلتحاق بالدفعات الجديدة بمدارس التمريض أو تمكن البعض منهم الالتحاق بمدارس تمريض لكن  بعيدة جداً عن مساكنهم مما يكبد أهاليهم مصروفات كبيرة ويكبد الطلاب مشقة الانتقال لمدارس كان من الممكن أن تكون قريبة من منازلهم  .

بداية يقول "أحمد عبادى" من أهالى أسوان أنه يطالب بتشكيل لجنة محايدة لفحص كافة التظلمات الخاصة بالمستبعدين من الإلتحاق بمدارس التمريض والنزول بمجموع القبول هذا العام فى نطاق محافظة أسوان حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مشيراً الى أن الإقبال على اللالتحاق بمدارس التمريض ومدارس التعليم الفنى  يعتبر  توجه إيجابى يجب تشجيعه وتحفيزه.   

و يؤكد "خالد  على" من أهالى أسوان أهمية التوسع فى مدارس السكرتارية الطبية جنبا إلى جنب مع مدارس التمريض، وكذلك زيادة فصول الطاقة الشمسية خاصة بأطراف المحافظة، ومن الممكن افتتاح فصول من هذه المدارس بأى مدرسة قريبة من مستشفى بالرغم من أن خريجى مدارس التمريض يدعمون القطاع الصحى بالمحافظة.

ويقول "حمادة  صالح" من أهالى أسوان أن مشاكل القبول فى مدارس التمريض تتجدد كل عام بمحافظة أسوان، وأن قيادات ومسئولى مديرية الشئون الصحية بأسوان لا يستطيعون الاستجابة لمشاكل الأهالى المتكررة .

ويلفت "أحمد الأدفاوى" من أهالى أسوان ضرورة وضع شروط لمدارس التمريض تتناسب مع طبيعة محافظة أسوان، وتوفير فصول إضافية لتمكين أكبر قدر من الطلاب والطالبات من المتفوقين فى الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس التمريض.

ويقول "حمدى سيد" من أهالى أسوان مراعاة عقد اللإختبارات الطبية للدفعات الجديدة المتقدمة لمدارس التمريض فى المدن القريبة لمنازلهم للتخفيف عن الاهالى بدلا من الانتقال لمسافات طويلة  مما يؤثر على استيعابهم لدروسهم، بجانب مد فترة التقديمات لافتاً الى أن سد العجز فى التمريض من الجنسين يساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى خاصة أن أسوان فى حادة ماسة لزيادة أطقم التمريض. 

يشاركهم الرأى "محمد تقادم" من أهالى أسوان ضرورة استغلال المستشفيات القروية المنتشرة فى أنحاء محافظة أسوان، فى فتح مدارس للتمريض مؤكدا على أن المشاركة المجتمعية ملموسة ولا يستطيع أحد أن ينكرها، ولكن ذلك يتوقف على موافقة الجهات المختصة الموافقة على فتح فصول تمريض جديدة لاستيعاب دفعات من الطلاب والطالبات .

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صحة أسوان (5)


صحة اسوان

التمريض

طلاب

المستشفيات القروية

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