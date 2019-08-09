مدير أوقاف الأقصر يؤكد السماح لغير المرخص لهم بصعود المنابر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ محمود عبدالعظيم بغدادى مدير إدارة أوقاف مدينة الطود شرقى الأقصر، أنه تم وضع اللمسات النهائية لإستعدادات عيد الأضحى المبارك، وذلك مع مفتشى المناطق ورؤساء الأقسام بالإدارة، وتمت مراجعة التجهيزات من الساحات المرخصة والخطباء بها، وتكثيف المرور على المساجد والإلتزام بأداء الخطبة بالمسجد وبيان تعليمات المديرية والوزارة الواردة بشأن ذلك.

وأضاف مدير أوقاف الطود لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالعمل وعدم السماح لغير المرخص لهم بإعتلاء المنبر أو إلقاء الدروس سواء فى الجمعة أو خلال صلاة العيد، وتم التنبيه أيضاً علي الساحات المرخصة من وزارة الأوقاف بالإدارة وهى 6 ساحات تشمل: (ساحة نجع خميس - ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان - وساحة مركز شباب العبور - وساحة خالد بن الوليد بالفتاتيح - وساحة منشية النوبة - وساحة أولاد حسن بالمريس)، وشدد على عدم السماح بأى ساحة غير مرخصة أو الخطابة بها.