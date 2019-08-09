محافظ القليوبية يشهد حفل خريجى كلية الهندسة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، حفل تخريج طلاب كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، وعدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وأولياء أمور الطلاب .

وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد خلالها على سعادته بوجوده فى حفل تخريج الطلاب من كلية الهندسة مقدما كل التحية والشكر بصورة خاصة لرجال القوات المسلحة والشرطة وشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم لنعيش فى أمن و أمان حيث طالب الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

وأضاف، أنه فخور بالمستوى الذى وصل إليه طلاب شبرا الخيمة ومشاركتهم فى أهم المشروعات القومية كحى الأسمرات ومدينة معا، مشيرا إلى أن الجامعة تشهد طفرة متميزة وتطور ملحوظ فى التصنيفات الجامعية المحلية والدولية.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لجأت إلى كلية الهندسة فى عدة موضوعات هامة بالمحافظة كالرفع المساحى فى إجراءات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة مقدما الشكر والتقدير على حرص الجامعه على تقديم كافة الخدمات المجتمعية للمحافظة لخدمة المواطنين.

وفى سياق متصل وجه المحافظ، الشكر والتقدير لأولياء الأمور على جهدهم وحرصهم على تفوق أبنائهم وتخرجهم من كليه الهندسة إحدى كليات القمة مقدما عدة نصائح هامة للطلاب الخريجين بضرورة العمل المتقن وعدم الاهتمام بالماديات والحرص على مواكبة التطور والتدريب المستمر ليصبحوا منافسين فى سوق العمل.

وألقى رئيس جامعة بنها كلمة رحب فيها بالحضور مقدما الشكر لمحافظ القليوبيه على حرصه الدائم على الحضور ودعمه لأنشطة جامعة بنها مقدما التهنئة للطلاب الخريجين على تفوقهم ومقدما الشكر أيضا لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس للعمل على راحة أبنائهم وتفوقهم مقدما عدة نصائح للطلاب أهمها مراعاة الضمير وإتقان العمل والتواصل مع بعضهم البعض بعد التخرج ومواصلة الدراسة والاطلاع على كل ما هو جديد والتواصل مع أساتذتهم باعتبارهم يمثلون الخبرة العلمية والعملية بالإضافة إلى الحرص على المشاركة فى الأنشطة المجتمعية ومساعدة المحتاجين.

وألقى المهندس خالد صديق كلمة أكد خلالها أن لقب مهندس فخر لأى شخص ينتمى له لأنه يقع على عاتقه مهام كبيرة تخص حياة البشر من أهمها البناء والتعمير مشيرا أن الكلية بها أقسام متميزة أهمها قسم المساحة وشاركت فى أكبر المشروعات القومية مثل حى الأسمرات ومدينة معا مؤكدا أن طلاب كلية الهندسة بشبرا طلاب متميزين فى أى مكان يعملون به.

وأضاف عميد هندسة شبرا أن الكلية وابناءها دائما يتميزون بالاجتهاد والمثابرة وحب العمل التطوعى والبناء والتعمير مقدما عدد من النصائح الهامة للطلاب لرسم خريطه مستقبلهم والتى من أهمها الفخر بمهنة الهندسة وحب بلادهم مصر مشيدا بالجهود التى بذلها أبناء كلية الهندسة فى حى الأسمرات ومدينة معا.

وفى نهاية الحفل تم تبادل الدروع بين الضيوف كما تم تكريم الطلاب الأوائل على جميع أقسام الكلية وإعطائهم درع التميز.