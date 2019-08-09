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ضمن "حياة كريمة"..

قوافل لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالقرى الأكثر احتياجا ببورسعيد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:45 م
قوافل لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالقرى الأكثر احتياجا ببورسعيد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد – فريق المحافظات

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قال ناصر ثابت، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إنه تم دفع عدة قوافل تموينية إلى القرى الأكثر احتياجا بقرى بحر البقر والكاب وأم خلف لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن واسطوانات البوتاجاز وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

 

وقال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لـــ"اليوم السابع" إنه تم الدفع 4 منافذ متحركة لبيع اللحوم والدواجن  والسلع الغذائية وكافة منتجات الألبان والدفع بسيارة لبيع أسطونات البوتاجاز بسعر المستودعات .

 

وأضاف النجدى، أن القوافل التموينية شهدت إقبالا نظرا للأسعار المخفضة لجميع السلع بأسعار مخفضة، فضلا أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة على توفير سيارات الشركة لعرض وبيع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن من لحوم ودواجن مجمدة وسلع غذائية وجميعها تباع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بتخفيض ما بين 25% إلى 30%.

 

وتابع النجدى، أنه تم طرح لحوم سودانى طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد  ودواجن برازيلى  1 كيلو جرام بـــ37 جنيها وبط و700 كيلو جرام  50و 38 جنيها وسكر حر معبأ بسعر الكيلو 9 جنيهات ودقيق معبأ كيلو  بــ7,50 جنيه زيت طعام بـــ18 جنيها ومكرونة 400 جم بـــ4 جنيهات وجبن أبيض معبأ بـــ13 جنيها للكيلو الواحد .

 

وأكد النجدى، أن هذه القوافل سوف تستمر خلال الأيام القادمة بالقرى الأكثر احتياجا بهدف طرح وتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن وأسطونات البوتاجاز بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة مع زيادة عدد منافذ التوزيع بالمناطق الأكثر احتياجا بقرى المناصرة والجرابعة والديبة والأربعين غرب بورسعيد.

 

 


بورسعيد

مبادرة حياة كريمة

قوافل تموينية

القرى الاكثر احتياجا

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