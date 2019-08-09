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وتحرير 30 قضية تموينية..

ضبط تاجرين بحوزتهما 6 أطنان دقيق وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:05 م
ضبط تاجرين بحوزتهما 6 أطنان دقيق وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا دقيق - أرشيفية
قنا – وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لإعادة الانضباط وضبط المخالفين من الباعة بعدد من مراكز المحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملة تموينية بعدد من أسواق المحافظة أسفرت عن ضبط  تاجرين بحوزة الأول 3 أطنان و600 جرام دقيق بلدى، وبحوزة الثانى 3 أطنان و300 جرام كجم سكر قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط 170 عبوة مستحضرات تجميل، و90 قطعة غيار سيارات جميعها بدون فواتير.

وتمكنت الحملة من ضبط 30 قضية تموينية شملت عدم إعلان أسعار، بيع سلع بدون فواتير تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.


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